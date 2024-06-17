17 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapılarak kayboldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 11:16 Güncelleme: 17.06.2024 11:17
ABONE OL
Şanlıurfa’da sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapılarak kayboldu

Şanlıurfa'da tarım sulamasında kullanılan kanala giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör