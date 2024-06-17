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Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 11:07 Güncelleme: 17.06.2024 11:07
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Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Karabük'te otomobile çarparak savrulduktan sonra otobüsün altına girerek hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün o anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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