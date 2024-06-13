Edirne’de denizin ortasında can pazarı! Kayık alabora oldu: Çok sayıda mahsur kurtarıldı





Denizin ortasında mahsur kalan 3 kişinin çığlıklarını duyanlar, kendi kayıklarıyla denize açıldı. Sese doğru ilerleyen vatandaşlar, havanın karanlık olması nedeniyle kişilere ulaşamadı.





Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgeye gelmesiyle denizde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kayıklarla sahile çıkarılan 3 kişiye ilk müdahaleleri sahilde hazır bekleyen ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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