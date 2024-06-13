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Edirne’de denizin ortasında can pazarı! Kayık alabora oldu: Çok sayıda mahsur kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 00:08 Güncelleme: 14.06.2024 00:15
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Edirne’de denizin ortasında can pazarı! Kayık alabora oldu: Çok sayıda mahsur kurtarıldı

Edirne’de denizde adeta can pazarı yaşandı. Saros Körfezinde denizin ortasında kayığın alabora oldu. Denizin ortasında mahsur kalan 3 kişinin çığlıklarını duyanlar, kendi kayıklarıyla denize açıldı. Mahsur kalanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı tatil köyü Büyükevren sahilinden kayıkla Saros Körfezine açılan 3 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu.



Denizin ortasında mahsur kalan 3 kişinin çığlıklarını duyanlar, kendi kayıklarıyla denize açıldı. Sese doğru ilerleyen vatandaşlar, havanın karanlık olması nedeniyle kişilere ulaşamadı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgeye gelmesiyle denizde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kayıklarla sahile çıkarılan 3 kişiye ilk müdahaleleri sahilde hazır bekleyen ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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