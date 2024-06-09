09 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Sigarayla çarpma kavgasında gözünde bardak patlatıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
ABONE OL
Taksim’de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Sigarayla çarpma kavgasında gözünde bardak patlatıldı

Taksim'de bir gece kulübüne kız arkadaşıyla gelen genç, 3 şahıs ile tartıştı. Şahıslardan birinin genç kıza çarpmasıyla başlayan kavga, bir anda büyüdü. Gözünde bardak patlatılan genç, 3 şahıs tarafından yerde de öldüresiye dövüldü. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı 3 saldırgan mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Gencin ise sağ gözüyle görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör