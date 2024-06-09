09 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kartal'da yayaya yol veren sürücüye saldırmaya çalışan trafik magandaları kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
ABONE OL
Kartal’da yayaya yol veren sürücüye saldırmaya çalışan trafik magandaları kamerada

Kartal'da bir kamyonet sürücüsü, yayaya yol verdiği gerekçesiyle sinirlendiği otomobil sürücüsünü trafikte sıkıştırarak tehdit etti, çağırdığı motosikletli arkadaşlarıyla da araca saldırmaya çalıştı. Trafik magandalarının o anları otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör