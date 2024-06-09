09 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

PKK/YPG'li teröristler Deyrizor'da bir sivili öldürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.06.2024
ABONE OL
PKK/YPG’li teröristler Deyrizor’da bir sivili öldürdü

PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinde işgal ettiği Direnç köyünde alıkoyduğu bir sivili öldürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör