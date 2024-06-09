8 gündür aranıyordu! Kadının cesedi bulundu

Odunpazarı ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesi'nde, Regülatör Piknik Alanı yakınındaki ormanlık alanda kadın cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan çalışmada, cesedin Karslıoğlu'na ait olduğunu tespit edildi.