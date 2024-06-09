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Kayseri'de süt dolu kovaya düşen bebek boğuldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Kayseri’de süt dolu kovaya düşen bebek boğuldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde içi süt dolu kovaya düşen 14 aylık bebek boğuldu.

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