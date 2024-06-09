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Esenyurt'ta balkondan düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Esenyurt’ta balkondan düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 4 katlı binanın, en üstteki dairenin balkonundan düşen 10 yaşındaki Efe Çakıroğlu feci şekilde hayatını kaybetti. Polis ekipleri çocuğun düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

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