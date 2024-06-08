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Bir anda yağdı vatandaşın kafasını kırdı! Gören hayrete düştü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Bir anda yağdı vatandaşın kafasını kırdı! Gören hayrete düştü

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu yağışı vatandaşlara dehşeti yaşattı. Kafasına dolu tanesi isabet eden bir vatandaşın kafası yarılırken dolunun karpuzu yardığı da görüldü.

Şehirde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bir vatandaşın kafasına isabet etti.

"ARABA CAMI DA KAFAM DA KIRILDI"

Kocasinan ilçesinde otomobilini doludan korumak isterken dışarı çıkan Özcan Oğuz, kafasına isabet eden dolu tanesiyle yaralandı. Yaşadıklarını anlatan Oğuz, "Erkilet Mahallesi'nde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Ben de arabamın zarar görmemesi için halı sererken arabanın camı da kırıldı, benim de kafam yarıldı" dedi.

Öte yandan dolu nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar, sanayinin yolunu tuttu. Yeni sanayideki dükkanların önünde zarar gören araç yoğunluğu oluştu.

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