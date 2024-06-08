Bir anda yağdı vatandaşın kafasını kırdı! Gören hayrete düştü

"ARABA CAMI DA KAFAM DA KIRILDI"

Kocasinan ilçesinde otomobilini doludan korumak isterken dışarı çıkan Özcan Oğuz, kafasına isabet eden dolu tanesiyle yaralandı. Yaşadıklarını anlatan Oğuz, "Erkilet Mahallesi'nde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Ben de arabamın zarar görmemesi için halı sererken arabanın camı da kırıldı, benim de kafam yarıldı" dedi.