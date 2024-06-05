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İzmir’de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı feci kaza kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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İzmir’de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı feci kaza kamerada

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

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