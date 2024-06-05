İstanbul’da kurbanlık hayvan pazarlarında hareketlilik! İşte fiyatlar...

BEKLENTİ YÜKSEK

Alibeyköy'deki pazarda şartlar daha iyi. Çadır hazır kurulu bir şekilde 100 bin lira kira alınıyor. Geçen sene ise çadır kirasının 45 bin lira olduğu belirtildi. Kastamonu'dan gelen tüccar Osman Özkan, "29 tane hayvan getirdik, iki günde 12 tane sattık. Bayram sonuna kadar hepsi biter. Geçen sene hayvan hastalandı, elde kaldı. Bu sene umudumuz yüksek" dedi.

Alibeyköy'deki Tüccar Ümit Öztürk de 56 hayvan getirdiğini ve 22 adet sattığını söyledi. Öztürk, "Satışlar haftasonu oluyor, haftaiçi durgun oluyor. Bu haftasonu beklentimiz yüksek" diye konuştu. Alibeyköy'de konuştuğumuz kişiler küçükbaş kurbanlıkların devamının birkaç gün sonra geleceğini de belirttiler.