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Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarlada kontrolden çıkıp takla atan traktörün sürücüsü Mesut Ç. (30) yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Mesut Ç.'nin kullandığı 16 AJN 566 plakalı traktör, yamaçtan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Traktör arka lastikleri üzerinde dururken, sürücü yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mesut Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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