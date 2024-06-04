Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı

Traktör arka lastikleri üzerinde dururken, sürücü yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mesut Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.