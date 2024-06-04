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Malatya'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Malatya’da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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