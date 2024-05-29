Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlunun vahşice katledildiği cinayet davasında karar! O caniye bir daha gün yüzü yok
Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nur Kasadar'ı vahşice katleden Hakan Öztürk'ün yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme sanığa "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar 10 Temmuz 2023'te eski çalışanları 28 yaşındaki Hakan Öztürk tarafından öldürülüp parçalara ayırılarak derin dondurucuya konulmuştu. Tutuklanan Hakan Öztürk hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Öztürk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. Raporda sanık Hakan Öztürk'ün akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.
SAVUNMA YAPMADI
Raporun ardından sanık savunma yapmayacağını söyledi. Duruşmada hazır bulunan Muhammed Nur Kasadar'ın babası Mustafa Kasadar, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Müşteki avukatı ise söz alarak, "Sanığa 50 bin yıl da 100 bin yıl da ceza da verseniz müvekkillerinin acısı dinmeyecek. Sanık bir an önce cezalandırılsın" dedi. Son sözü sorulan sanık Hakan Öztürk ise yine, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.
İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hakan Öztürk'ü, "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezada herhangi bir indirim de uygulamadı.
Mahkeme ayrıca sanığı, "gece vakti yağmaya teşebbüs" suçundan da 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye'den görülecek mi?
- Burası Amazon, Afrika değil; Türkiye! 3 metre boyunu gören dehşete düşüyor
- Egzama, kepek bunlar sorun olmaktan çıkacak! Tek yöntemle Rapunzel gibi saçlarınız olsun
- 1.29 düşük faizli konut kredisi + indirim! 1, 2, 2.5 milyon TL'ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...
- Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2024 FB Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yarın saat kaçta?
- Milyonluk kuş görenleri hayrete düşürüyor! Tüyü zengin ediyor
- WhatsApp'ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak
- Kolesterol, tansiyon, kanser... Faydasını duyunca avuç avuç yutacaksınız: İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi!
- EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM taban-tavan puanları...
- 1994 1997 2003 2009 SGK girişine emeklilik A’dan Z’ye hesaplandı! Kadın-erkek yaş, gün ve prim tablosu…
- Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana perşembe, cuma yatacak
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar dikkat: MEB'den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...