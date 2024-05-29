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Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlunun vahşice katledildiği cinayet davasında karar! O caniye bir daha gün yüzü yok

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunun vahşice katledildiği cinayet davasında karar! O caniye bir daha gün yüzü yok

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nur Kasadar'ı vahşice katleden Hakan Öztürk'ün yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme sanığa "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar 10 Temmuz 2023'te eski çalışanları 28 yaşındaki Hakan Öztürk tarafından öldürülüp parçalara ayırılarak derin dondurucuya konulmuştu. Tutuklanan Hakan Öztürk hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Öztürk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. Raporda sanık Hakan Öztürk'ün akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

SAVUNMA YAPMADI

Raporun ardından sanık savunma yapmayacağını söyledi. Duruşmada hazır bulunan Muhammed Nur Kasadar'ın babası Mustafa Kasadar, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı ise söz alarak, "Sanığa 50 bin yıl da 100 bin yıl da ceza da verseniz müvekkillerinin acısı dinmeyecek. Sanık bir an önce cezalandırılsın" dedi. Son sözü sorulan sanık Hakan Öztürk ise yine, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hakan Öztürk'ü, "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezada herhangi bir indirim de uygulamadı.

Mahkeme ayrıca sanığı, "gece vakti yağmaya teşebbüs" suçundan da 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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