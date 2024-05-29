İstanbul'da leylek alarmı! Uçaktaki tehlike anı kule ile konuşmaya yansıdı...
Hava sıcaklıklarının artmasıyla, leyleklerin göçü de başladı. Leyleklerin göç yolculuğu sürerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Hava Sahası'nda 'Leylek' alarmı verildi. İşte o telsiz konuşmaları...
İstanbul hava sahasında bulunan leylek sürüleriyle ilgili İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri bir biri ardına pilotları uyarmaya başladı.
SÜRÜLERE GÖRE DÜZENLEME YAPILIYOR
Olası çarpma tehlikelerine karşı kule görevlileri leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor. O anlar kule ile pilot arasındaki konuşmalara yansıdı.
KONUŞMALAR YANSIDI
İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu, 4 bin feet üzerinde leylek sürüsünü rapor etti. Bunun üzerine kule görevlileri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Hava Sahası'nı kullanan diğer pilotları da bu konuda bilgilendirdi.
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