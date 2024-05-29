İstanbul’da leylek alarmı! Uçaktaki tehlike anı kule ile konuşmaya yansıdı...

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İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu, 4 bin feet üzerinde leylek sürüsünü rapor etti. Bunun üzerine kule görevlileri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Hava Sahası'nı kullanan diğer pilotları da bu konuda bilgilendirdi.