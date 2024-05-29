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Şehit yakınlarının ayrıcaklarının kaldırıldığı iddiası | SGK'dan yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Şehit yakınlarının ayrıcaklarının kaldırıldığı iddiası | SGK’dan yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tasarruf tedbirleri kapsamında şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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