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Köpeğin saldırdığı yaşlı adam dehşeti yaşadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Köpeğin saldırdığı yaşlı adam dehşeti yaşadı

Nevşehir’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralanırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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