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Rize'de elektrikli çay kesme motorları çıkınca çay torbaları yoğun ilgi görmeye başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Rize’de elektrikli çay kesme motorları çıkınca çay torbaları yoğun ilgi görmeye başladı

Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli çay kesme motorları sonrası geleneksel yöntemleri terk eden çay üreticileri yeni nesil çay torbalarını yoğun olarak kullanıyor.

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