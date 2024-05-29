Atlı jandarma birlikleri turistik yerlerde devriye görevi icra etti

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Atlı birliği gören çocuklar ve aileleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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