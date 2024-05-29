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Ahıra girip hepsini telef etti! İşte o anlar

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Ahıra girip hepsini telef etti! İşte o anlar

Niğde'de küçükbaş hayvanların bulduğu ahıra giren kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu ise yaraladı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İşte o görüntüler...

Olay, dün gece 4.30 sıralarında Efendibey Mahallesi Amas Bağları mevkiinde meydana geldi.

Ahıra girip hepsini telef etti! İşte o anlar

Amas Bağları bölgesinde hayvan üretimi yapan ve içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu işletmeye aç kurt girdi.

Ahıra girip hepsini telef etti! İşte o anlar

Ahır içinde bulunan 9 koyun kurt tarafından telef edildi, 7 koyun ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ahıra girip hepsini telef etti! İşte o anlar

İşletmenin toplam zararının yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi.

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