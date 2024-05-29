Ahıra girip hepsini telef etti! İşte o anlar
Niğde'de küçükbaş hayvanların bulduğu ahıra giren kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu ise yaraladı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İşte o görüntüler...
Olay, dün gece 4.30 sıralarında Efendibey Mahallesi Amas Bağları mevkiinde meydana geldi.
Amas Bağları bölgesinde hayvan üretimi yapan ve içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu işletmeye aç kurt girdi.
Ahır içinde bulunan 9 koyun kurt tarafından telef edildi, 7 koyun ise çeşitli yerlerinden yaralandı.
İşletmenin toplam zararının yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi.
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