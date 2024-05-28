Kaygan yolda kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 14 yaralı
Afyonkarahisar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüste bulunan 14 sera işçisi yaralandı. Minibüs yan yatarken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen minibüsteki 14 sera işçisi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Sandıklı- Banaz kara yolu Hocalar ilçesi Yeşilhisar Karayokuş mevkisinde meydana geldi. Sera işçilerinin taşındığı, M.A. (51) idaresindeki 03 AFS 077 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 14 sera işçisi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar, Sandıklı, Uşak ve Banaz'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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