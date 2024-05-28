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Batman 'da kömür yüklü tır'da kaçak sigara ele geçirildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Batman ’da kömür yüklü tır’da kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan TIR'da, kömürlerin altına gizlenmiş 2 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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