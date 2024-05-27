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Sakarya'da feci kaza! Minibüsle otomobil çarpıştı: Ölü yaralılar var

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Sakarya’da feci kaza! Minibüsle otomobil çarpıştı: Ölü yaralılar var

Korkunç kaza Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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