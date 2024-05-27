Et ve Süt Kurumu’ndan salmonella pozitif çıkan etlerle ilgili açıklama





Açıklamada, laboratuvar sonucu salmonella pozitif olan etlerle ilgili şunlar kaydedildi: "Söz konusu etler komisyonumuz tarafından reddedilerek yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekilmiştir. Firma itirazları doğrultusunda etler dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alınmıştır. Yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve etlerin imhasına karar verilmiştir. İmha sürecinin tamamlanması için yüklenici firma temsilcisi beklenmektedir. Bahse konu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılması veya satışı söz konusu değildir. Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları uygulanmakta ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Piyasa regülasyonunu etkisizleştirme ve dezenformasyon amaçlı haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."

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