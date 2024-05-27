Et ve Süt Kurumu'ndan salmonella pozitif çıkan etlerle ilgili açıklama
Et ve Süt Kurumu (ESK), yapılan analizler sonucu salmonella pozitif çıkan etler için imha kararı alındığını ve bu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılmasının veya satışının söz konusu olmadığını bildirdi.
Et ve Süt Kurumu (ESK), analiz sonucu salmonella pozitif olan etler için imha kararı alındığını, bu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılmasının veya satışının söz konusu olmadığını bildirdi.
ESK'den yapılan açıklamada, kurumun piyasa regülasyonu kapsamında yurt dışından canlı hayvan ve karkas et alımı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Gıda güvenilirliği çerçevesinde, ithal edilen etlerin yurt içine girişlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol muayenesi için numune alındığı ve akredite laboratuvarda gerekli analizlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, 9 Mayıs'ta yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, laboratuvar sonucu salmonella pozitif olan etlerle ilgili şunlar kaydedildi: "Söz konusu etler komisyonumuz tarafından reddedilerek yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekilmiştir. Firma itirazları doğrultusunda etler dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alınmıştır. Yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve etlerin imhasına karar verilmiştir. İmha sürecinin tamamlanması için yüklenici firma temsilcisi beklenmektedir. Bahse konu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılması veya satışı söz konusu değildir. Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları uygulanmakta ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Piyasa regülasyonunu etkisizleştirme ve dezenformasyon amaçlı haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."
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