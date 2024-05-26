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Ukraynalı kadınlar dolarları iç çamaşırına gizledi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Ukraynalı kadınlar dolarları iç çamaşırına gizledi

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo Sınır Kapısı'nda görevli gümrük memurları, Ukraynalı kadınların iç çamaşırına gizlediği dolarları yakaladı. 171 bin 200 doları akla gelmeyen yöntemlerle getirmeye çalışan Ukrayna vatandaşları sınırda para ile yakalandı.

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