Tacizci ev sahibi 14 yaşındaki genç kıza kabusu yaşattı: Seninle ilişkiye girelim
İstanbul'da Yasin K., yardım bahanesiyle arabasına bindirdiği kiracısının 14 yaşındaki kızı Elif'e kabusu yaşattı! Küçük kızı bacağına dokundu ardından, "Bir kadına dokunamıyorum çok fenayım, seninle ilişkiye girelim" diyerek taciz etmeye başladı. Korkunç olay Elif'in durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. İşte iğrenç olayın detayları…
Mide bulandıran olay İstanbul Arnavutköy'de 2021 yılında yaşandı. Yasin K. (37) isimli şüpheli kişi karısının rahatsızlığı sonrası, kiracının kızı Elif B. (14) ve annesiyle eşini ziyarete hastaneye gitti.
Görüşme sonrası aileyi evlerine bırakan şüpheli şahıs bir süre sonra hastaneden çağrıldıklarını söyleyerek destek olması için ailesinden izin alarak Elif B'yi çağırdı.
BACAĞINI TUTTU, İLİŞKİ TEKLİF ETTİ!
İddiaya göre, Yasin K. araç seyir halindeyken kızın bacağını tutup sıktı. Neye uğradığını şaşıran kız çocuğu şüphelinin elini iterek kendisini eve bırakmasını söyledi. Yasin K. ise alkol aldığını belirterek "Uzun zamandır bir kadına dokunamıyorum çok fenayım, seninle ilişkiye girelim" diyerek teklifte bulundu.
Aracın kapısını açıp inmek isteyen kızın tepkisi üzerine şüpheli özür dileyerek kızı evine bıraktı. Durumu ailesine anlatan Elif B. karakola giderek şüpheli Yasin K'dan şikayetçi oldu. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ŞOKE EDEN SAVUNA: İFTİRAYA UĞRADIM
Şüpheli Yasin K. karakoldaki savunmasında suçlamaları reddederek, kızın sokakta açık saçık gezdiğini, Elif B'nin küçük kardeşinin kendi oğluyla kavga etmesi üzerine kiracısı olan aileyi evden çıkarmak istediği için kendisine iftira atıldığını iddia etti.
20 YIL HAPSİ İSTENDİ
Sabah'ın haberine göre; Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonrası Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilip, şahsın mağdurun bacağını eli ile sıkmak suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçunu işlediği ve 15 yaşından küçük mağdurun rızasının olamayacağı vurgulandı.
Şüpheli şahıs için "Çocuğun Cinsel İstismarı" "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 20 yıl istemiyle dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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