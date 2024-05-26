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Malatya'da ekip otosunun karıştığı kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Malatya’da ekip otosunun karıştığı kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı

Malatya’da, ekip otosunun karışığı 3 araçlı trafik kazasında 2 polis memuru ile bir çocuk yaralandı.

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