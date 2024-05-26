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Adıyaman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Adıyaman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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