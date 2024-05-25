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Hatay'da çarşıda başlayan kavga, hastaneye taşındı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Hatay’da çarşıda başlayan kavga, hastaneye taşındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında meydana gelen kavga, yaralı şahsın kaldırıldığı hastanede de devam etti. Hastane bahçesinde yaşanan kargaşa anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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