Bursa’da facia gibi kaza! Refüjden uçtu ciple çarpıştı! O anlar kamerada: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Sağlık çalışanları yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Sedat Sungur ile yanındaki iş arkadaşı Hasan Alper'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan cip sürücüsü Necati Turan ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.