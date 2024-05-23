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Senegalli çay işçileri kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilecek

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Senegalli çay işçileri kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilecek

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay hasadında geçtiğimiz yıllarda yoğun olarak görülen Afrikalı işçiler, yeniden çay bahçelerinde görülmeye başladı. Ancak Afrikalı işçilerin kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmelerine karar verildi.

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