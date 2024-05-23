Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! Cezaevi firarisi Taksim’de yakalandı

Ekipler bunun üzerine parmak izinden şüphelinin Renç Armağan Haktanır olduğunu tespit etti. Şüphelinin 2 ayrı cinayetten suç kaydı olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Haktanır'la ilgili inceleme yapan polis, şüphelinin 1997 yılında uyuşturucu kullandığı nişanlısının ölümünden sorumlu tutulduğunu, 2007 yılında üvey babasını bıçakladığı gerekçesiyle işlem gördüğünü, 2008 yılında ise uyuyan annesi Figen İskeçe'yi 18 yerinden bıçaklayıp öldürdüğünü gördü.