Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! Cezaevi firarisi Taksim'de yakalandı
İstanbul'da annesi ve nişanlısını öldüren, üvey babasını da yaralayan ve 2018'den bu yana cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan Renç Armağan Haktanır isimli şahıs Taksim Meydanı'nda yapılan kontrol sırasında yakalandı.
İstanbul'da, 1997 yılında nişanlısını, 2008 yılında ise annesini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren, tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden Renç Armağan Haktanır, Taksim Meydanı'nda yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Haktanır'ın 2007 yılında da üvey babasını bıçakladığı öğrenildi.
Beyoğlu'nda görev yapan Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda devriye atarken bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Şüpheli kişinin kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi.
Ekipler bunun üzerine parmak izinden şüphelinin Renç Armağan Haktanır olduğunu tespit etti. Şüphelinin 2 ayrı cinayetten suç kaydı olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Haktanır'la ilgili inceleme yapan polis, şüphelinin 1997 yılında uyuşturucu kullandığı nişanlısının ölümünden sorumlu tutulduğunu, 2007 yılında üvey babasını bıçakladığı gerekçesiyle işlem gördüğünü, 2008 yılında ise uyuyan annesi Figen İskeçe'yi 18 yerinden bıçaklayıp öldürdüğünü gördü.
O tarihlerde yürütülen soruşturma çerçevesinde her yerde aranan katil, Bursa'da annesine ait evde cinayet polisi tarafından yakalanıp tutuklandı. Haktanır'ın yargılandığı davada iki ayrı cinayet suçundan 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Bir süre cezaevinde kalan Haktanır, 2018 yılında izinli olarak dışarı çıktı.
O tarihten itibaren bir daha cezaevine dönmeyen Haktanır, firari olarak aranıyordu. Taksim'de Turizm Şube ekipleri tarafından yakalanan Renç Armağan Haktanır, gözaltına alındı. Firari katil, işlemlerinin tamamlanması ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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