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Şırnak'ta taksici filmlere konu olan "Sazan sarmalının" önüne geçti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Şırnak’ta taksici filmlere konu olan Sazan sarmalının önüne geçti

Şırnak'ta kendisini 'hakim' olarak tanıtan şüpheli kuyumcuyu 180 bin TL dolandırırken parayı Adana'da bir taksici üzerinden almak istedi. Taksici ise polisin uyarıları aklına geldiği için olayın dolandırıcılık olduğunu anlayıp, parayı polise götürdü.

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