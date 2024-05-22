Komiserin sır ölümü ailesini perişan etti! Evladının ölüm haberine dayanamayan anne hayatını kaybetti

"BU İLAÇLAR BİLİNÇLİ KATILDI"

Kardeşinin evinde ve makam odasında bulunan psikoloji ilaçlarının son kullanma tarihlerinin geçmiş olduğunu ve bu ilaçların bilinçli bir şekilde koyulduğunu ileri süren İnceer, daha sonra şunları söyledi:

"Polis memuru A.D. ve kardeşimin korumasından şüpheleniyoruz. Zaten hırsızlık kanıtlandı. 4 yıl tarihi geçmiş ilaçları evine ve iş yerine katılmış şekilde bulundu. Kardeşim bu ilaçları asla kullanmadı. Kırmızı reçete ile satılan ilaçları hiçbir eczane veremez. Tarihi geçmiş ilaçları öğrenince şüphemiz daha da arttı. Biz başından beri bu olayın intihar olduğunu düşünmüyorduk."