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Marmaris'te 66 kaçak göçmen yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Marmaris’te 66 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir koyda bulunan 10'u çocuk 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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