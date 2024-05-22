50 gündür kayıptı kan donduran itiraf geldi: Sopayla döverek öldürüp uçurumdan attılar

Kent merkezinde yaşayan Durmuş Demir, 2 Nisan'da 61 DF 043 plakalı kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir'e ulaşılamadı. 5 Nisan'da Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'ndeki bir bahçede Durmuş Demir'in kamyoneti yanmış halde bulundu.