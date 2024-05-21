Kütahya’da 7 adrese eş zamanlı tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığı suçu ile ilgili Kütahya Merkez, Altıntaş, Aslanapa ve Simav ilçelerinde toplamda 7 ikamet, 1 iş yeri ve 5 araçta yapılan eş zamanlı operasyonlarda, toplamda 607 adet tarih eser niteliği taşıyan obje, 1 adet el detektörü ve 7 adet dedektör parçası ele geçirildi.