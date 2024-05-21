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Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Kırklareli’nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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