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Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı.

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