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Motokuryenin çarptığı yaya ağır yaralandı; o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Motokuryenin çarptığı yaya ağır yaralandı; o anlar kamerada

Ataşehir'de, kızı ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan S.T.'ye motokurye çarptı. S.T. savrularak yere düşerken, motokurye park halindeki polis aracına çarparak düştü. Ağır yaralanan S.T. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan motokurye yakalanarak gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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