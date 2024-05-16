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Batman’da silah operasyonu: 11 gözaltı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Batman’da silah operasyonu: 11 gözaltı

Batman’da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

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