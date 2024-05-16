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Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Ağrı’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı!

Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Çobanlar, kar yağışının altında hayvanları köylere götürdü.

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