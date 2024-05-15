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Kocaeli'de 'pes' dedirten anlar! Alkollü evlat dehşeti: Annesi içerideyken evi ateşe verdi

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Kocaeli’de ’pes’ dedirten anlar! Alkollü evlat dehşeti: Annesi içerideyken evi ateşe verdi

'Pes' dedirten olay Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşandı. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y.'nin (75) de içeride olduğu sırada evi ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişikteki evi de sararken yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Müdahale sırasında bir itfaiye erinin yanan evin duvarında bulunan Türk bayrağını aldığı anlar kameraya yansırken, anne tedbir amaçlı ambulansa, oğlu ise gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi, İzmit Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi.



İddiaya göre S.Y., alkol alıp, annesi K.Y.'nin de içeride bulunduğu sırada, bilinmeyen nedenle evi ateşe verdi.



Yangını fark eden mahallelinin müdahalesi sonucu S.Y. ve annesi K.Y. evden çıkarılırken, büyüyen alevler ise bitişikte bulunan tek katlı eve de sıçradı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Anne K.Y. tedbir amaçlı ambulansa alınırken, oğlu S.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Öte yandan, bir itfaiye erinin yanan evin duvarında bulunan Türk bayrağını aldığı anlar ise kameraya yansıdı.




İki evin de kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

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