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Sivas'ta yıldırım düşen noktada yangın çıktı! Samanlık küle döndü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Sivas’ta yıldırım düşen noktada yangın çıktı! Samanlık küle döndü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yıldırım isabet eden samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerin gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü ancak samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ballıca köyü Doluca Mahallesi'nde Muharrem Kurt'a ait samanlığa yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürülün yangında, samanlık kullanılamaz hale geldi.

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