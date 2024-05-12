Düğün konvoyunda E5 Karayolunu kapattılar cezadan kaçamadılar

30 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ö.S, F.Ş. MCE ve YK isimli sürücüler polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere trafiğe engel olmak, saygısızca araç kullanmak, yetkisiz çakar siren tertibatı bulundurmak, plakada değişiklik yapmak maddelerinden toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi.