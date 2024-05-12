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Düğün konvoyunda E5 Karayolunu kapattılar cezadan kaçamadılar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Düğün konvoyunda E5 Karayolunu kapattılar cezadan kaçamadılar

Küçükçekmece'de düğün konvoyu oluşturan sürücüler E5 karayolunu trafiğe kapattı. Pes dedirten olayda sürücülerin kimlikleri ekipler tarafından tespit edildi. Trafiği engelleyen 4 sürücüye toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi.

Küçükçekmece E5 Karayolu'nda düğün konvoyu yaparak yolu trafiğe kapatan sürücüler, sosyal medyada tepki gördü. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda yer alan sürücüleri tespit etti.

30 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ö.S, F.Ş. MCE ve YK isimli sürücüler polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere trafiğe engel olmak, saygısızca araç kullanmak, yetkisiz çakar siren tertibatı bulundurmak, plakada değişiklik yapmak maddelerinden toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi.

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