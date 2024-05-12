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Nevşehir'de Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Nevşehir’de Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir’de seyir halindeki sürücü, direksiyon başında rahatsızlanınca bir inşaatın duvarına çarparak durabildi. Sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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