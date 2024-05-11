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Malatya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Malatya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Ramazan K. idaresindeki 27 VH 663 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıkıp takla attı.

Kazada sürücü Ramazan K. ile Burak Y. yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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