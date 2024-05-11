Malatya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kazada sürücü Ramazan K. ile Burak Y. yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN