10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına döndürdü

Kayseri'de bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına döndürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
ABONE OL
Kayseri’de bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına döndürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sol şeritte seyir halindeyken bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan sürücü, başka bir araca çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girerek takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA