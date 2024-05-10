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İstanbul'da motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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İstanbul’da motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada

Seyir halindeki bir motosikletli köprü üzerinde ön kaldırarak ilerledi. Köprü trafiğini tehlikeye sokan trafikteki tehlikeli hareketler başka bir sürücü tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

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